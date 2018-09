Addio a Nerino Neri, socio fondatore della Salp. Il cordoglio di Confindustria

Confindustria Toscana Sud si unisce al cordoglio per la scomparsa di Nerino Neri, tra i soci fondatori della Società Aretina Lavorazione Preziosi, una delle realtà orafe più importanti del territorio, che in quarant’anni di attività ha conosciuto un percorso in continua crescita ed ha creato una propria rete commerciale nei mercati europei ed extra-europei, gestita direttamente dalla sede centrale. L’azienda ha saputo unire tecnologie di avanguardia alla tradizione artigianale per realizzare prodotti di qualità, in linea con la domanda dei propri clienti.