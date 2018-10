Addio ad Alberto Fratini, scomparso a 67 anni. Il dolore di FdI Cortona

Nota del circolo di Cortona di Fratelli d’Italia in occasione della scomparsa a 67 di anni di Alberto Fratini, cortonese, iscritto al partito e persona molto conosciuta.

Caro Alberto, te ne sei andato lasciando un vuoto incolmabile. Non ti dimenticheremo mai, sei stato un grande amico: hai saputo attirare verso di te il bene di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti, di passare momenti con te. Ci stringiamo intorno alla tua famiglia e porteremo sempre nel cuore la tua semplicità, la tua ironia, la tua decisione, la passione con cui difendevi i tuoi valori, la coerenza che ti ha sempre contraddistinto. Eri un uomo coraggioso e lo sei stato fino alla fine. A darti l’estremo saluto c’erano giovani e meno giovani, tutta la tua Cortona era lì, a dimostrazione del fatto che eri amico di tutti, senza distinzione alcuna. Grazie, Alberto. Grazie per le tue chiacchierate, le risate fatte insieme, per i momenti che ci hai regalato. Vogliamo ricordarti così: tu che cammini per la tua Cortona, con passo deciso e con il tuo Oscar al seguito. Ciao, Alberto