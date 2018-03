Accusato di ricettazione di una moto: 77enne denunciato

E’ stato denunciato per ricettazione di una moto. A finire nei guai è stato un 77enne romano scovato dai carabinieri di Sansepolcro. La moto, una Yamaha T-Max, era stata rubata a Roma il 2 settembre 2017 ai danni di un libero professionista residente nella capitale. Ma nei giorni scorsi è stata ritrovata nella cittadina della Valtiberina.

Il mezzo aveva una catena che ne bloccava la ruota anteriore. Dopo una certosina attività d’indagine, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa hanno accertato anche l’identità del ricettatore, un pregiudicato per rapine in danno di rappresentanti orafi. Dopo alcuni giorni di mirati servizi, il motoveicolo è stato recuperato e restituito al proprietario.

I Carabinieri della Stazione di Sansepolcro hanno anche denunciato in stato di libertà un 17enne nigeriano residente in Valdarno, irregolare nel territorio dello Stato. Lo stesso, a seguito di analisi dei tabulati del traffico telefonico, è risultato essere il ricettatore di uno smartphone sottratto in Arezzo nel settembre del 2017, dall’interno dell’autovettura di 40enne pakistano residente in Valtiberina.