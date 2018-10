Dopo l’accoltellamento di giovedì notte, le indagini non si sono fermate. Prima l’arresto dell’aggressore e adesso quello di uno spacciatore collegato ai due protagonisti della vicenda.

Nell’ambito dell’attività investigativa legata alla drammatica vicenda avvenuta la scorsa settimana – nella quale un marocchino è stato aggredito alle spalle con due fendenti che lo hanno raggiunto ad un polmone e ad una gamba -, gli uomini della sezione antidroga della Squadra Mobile della Polizia di Stato guidata da Francesco Morselli, hanno fatto irruzione nell’appartamento che era stato in passato della compagna della vittima e che dagli accertmenti è risultato in uso ad alcuni spacciatori. Il blitz è avvenuto in via Bernardino da Siena, dove è stato identificato un cittadino della Guinea con diverse dosi di hashish, marijuana ed eroina.

L’uomo, un giovane di anni 20, in possesso di un permesso di soggiorno per richiesta asilo, dormiva nell’appartamento. I poliziotti lo hanno sopreso nel cuore della notte: di fianco al letto aveva ancora un coltello sporco di hashish con il quale aveva da poco tagliato la sostanza per spacciarla.

Nell’appartamento sono stati ritrovati e sequestrati anche gli indumenti di quest’ultimo ancora sporchi di sangue. In totale, sono stati scovate otto stecche di hashish per un peso totale netto di quasi 100 grammi, avvolte ancora nel cellophan, oltre a tre dosi di eroina ed alcune dosi di marijuana.

Le manette sono scattate immediatamente per lo straniero che è stato associato alla Casa Circondariale di Arezzo.

Immagine d’archivio