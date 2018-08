A zig zag per le vie cittadine dopo aver bevuto e con bimbi in auto: patente ritirata e auto sequestrata

Al volante dopo aver bevuto. I casi nell’Aretino si moltiplicano. Solo ieri gli agenti della Polizia Locale si sono trovati a ritirare due patenti di guida. E in un caso alla guida c’era una donna con un tasso alcolemico quattro volte sopra il consentito e bimbi in auto.

In una città ancora poco animata e con il traffico alleggerito dalle vacanze, gli agenti hanno iniziato il loro servizio nelle “aree calde, partendo dal Pionta.

“Qui – si legge in una nota della Polizia – hanno osservato un italiano confabulare con alcuni stranieri, uno dei quali noto per dei precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato seguito fino a Campo Marte dove è salito su un’autovettura. Dopo pochi metri gli operatori gli hanno intimato l’alt e gli hanno chiesto di spegnere il motore dell’auto”.

Gli agenti hanno capito subito di trovarsi di fronte ad una persona sotto l’effetto di bevande alcoliche: sospetti fondati visto che l’etilometro ha poi rilevato un tasso alcolemico doppio di quello consentito. Il reato è stato alla Procura della Repubblica di Arezzo, la patente ritirata, nonché dieci punti sottratti oltre alle altre sanzioni di legge.

Alle 18 il secondo caso: una telefonata alla Centrale Operativa del Comando ha segnalato un’autovettura con alla guida una donna e a bordo alcuni bambini piccoli che percorreva la strada zigzagando e aveva colpito un’auto.

In pochi minuti una pattuglia è riuscita a bloccare la donna “che effettivamente guidava in modo assolutamente pericoloso per la sua incolumità, quella dei bambini a bordo e anche per gli altri fruitori della strada”.

La vettura è stata fermata e sottoposta al “precursore” prima (il quale dava esito positivo) e all’etilometro successivamente che ha riscontrato un tasso alcolemico oltre quattro volte superiore a quello consentito dalla legge (0,50 g/l). Anche in questo caso è scattato il ritiro della patente, il sequestro dell’autovettura e comunicazione di reato alla locale Procura della Repubblica oltre a tutte le altre sanzioni di legge.

Sanzioni e multe per uso del cellulare alla guida e assenza di assicurazione

Tutto questo in poche ore di un assolato pomeriggio di agosto al quale vanno si sono aggiunti 11 verbali per uso del telefono alla guida, 3 revisioni non eseguite e due veicoli che circolavano senza la prevista copertura assicurativa.

Inoltre è stato anche eseguito un Trattamento Sanitario obbligatorio nei confronti di uno straniero.