Alla fine sono 7 i denunciati per il rave di Badicorte: identificati 450 partecipanti

Alla fine sono 7 gli organizzatori del Rave party di Badicorte, nel comune di Marciano della Chiana, denunciati dai carabinieri per occupazione abusiva degli stabili ex Tab, per la festa di Capodanno organizzata tramite social e che ha visto la partecipazione di centinaia di giovani da tutta Italia. In tutto sono 450 i partecipanti identificati, ma molti non hanno preso parte alla festa proprio perché scoraggiati dalla forze dell'ordine intervenute durante lo svolgimento. Tutti i denunciati sono pregiudiati residenti in provincia di Roma.