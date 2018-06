A tutto gas lungo le strade di Cavriglia per sfuggire alle fiamme gialle: 25enne trovato con 700 grammi di marijuana

E’ stato trovato al volante della propria auto con 700 grammi di marijuana.

Così è finito in manette un 25enne di origini calabresi, residente in Valdarno, arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A siglare l’operazione sono state le fiamme gialle della Compagnia di San Giovanni Valdarno.

Tutto si è svolto nella tarda notte di mercoledì scorso, quando i militari hanno notato nella zona di Cavriglia, un automobilista che, alla vista della pattuglia di servizio, si è allontanato a tutto gas. I finanzieri, insospettiti, hanno avviato una sorveglianza discreta dell’uomo. Poco dopo gli hanno intimato l’alt e, per tutta risposta, il conducente ha tentato di investire i finanzieri, che sono riusciti comunque a bloccare il mezzo, preservando l’incolumità propria ed altrui.

A seguito della perquisizione dell’autovettura, è stato ritrovato sotto un sedile un involucro contenente circa 700 grammi di marijuana, sottoposta a sequestro. Su disposizione del magistrato di turno l’uomo è stato tratto arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale. Attualmente si trova presso la casa circondariale di Arezzo, in attesa del giudizio per direttissima.