Riga automobili in sosta con una chiave: giovane beccato e denunciato

Lo hanno trovato mentre con una chiave (Silca 5 centimetri) stava rigando la fiancata di un’automobile in sosta lungo una delle strade del centro di Sansepolcro.

E’ finito così nei guai un giovane biturgense denunciato dai militari per atti vandalici.

Attorno alle 23 di venerdì sera durante un servizio perlustrativo, una pattuglia ha sorpreso il giovane a danneggiare e rigare un’autovettura. Alla vista dei militari non ha neppure tentato di giustificarsi o nascondere l’oggetto stretto in mano. Ha consegnato spontaneamente la chiave asserendo di non conoscere il motivo del gesto ma di essere conscio dell’errore commesso.

I carabinieri hanno poi potuto constatare che altre due macchine parcheggiate lungo la stessa via, a distanza ravvicinata l’una dall’altra, erano state danneggiate allo stesso modo dell’ultima.

Tanto è stato sufficiente a far scattare la denuncia.

“Negli ultimi mesi – fanno sapere dalla compagnia di Sansepolcro – il problema dei danneggiamenti sulle automobili e non solo, è stato oggetto di attenzione da parte dei carabinieri che hanno intensificato maggiormente i controlli nelle zone considerate “a rischio” di atti vandalici, nell’ottica di garantire sempre maggiore sicurezza ai cittadini”.