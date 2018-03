Zaino in spalla e pettorine pronte, a scuola si va a piedi. Fiab accompagna in classe gli studenti della Pio Borri

Stamani Fiab Arezzo e scuola Pio Borri hanno organizzato un “Pedibus” e accompagnato un gruppo di studenti a scuola a piedi.

Un’iniziativa semplice che ha come finalità quella di stimolare i più giovani a partecipare ad attività collettive e preferire un diverso tipo di mobilità rispetto all’utilizzo dei veicoli.

Dopo il successo della scorsa edizione anche quest’anno FIAB e Bimbimbici hanno organizzato la terza edizione della giornata nazionale “Tutti a scuola a piedi o in bicicletta”.

“L’invito semplice ma potente – fanno sapere dalla Fiab – che abbiamo rivolto a tutte le mamme e i papà d’Italia è stato quello di portare i propri figli a scuola a piedi o in bicicletta. Si tratta di un’abitudine che si sta affermando sempre più nel nostro Paese e che contiamo possa diffondersi ancor di più a partire dal 21 marzo, primo giorno di primavera e nelle nostre intenzioni porta d’accesso per la propagazione del Bike to School. Ecco perché l’invito più importante, è quello che rivolgiamo a tutti quei genitori che solitamente usano l’auto per accompagnare i propri figli a scuola. Per loro l’esortazione accorata che rivolgiamo è di percorrere per un giorno con i propri figli, il tragitto casa-scuola a piedi o in bicicletta, vivendolo come un momento d’avventura e di tempo passato veramente assieme, da regalarsi per un giorno solo e sperando possa diventare l’inizio di una nuova abitudine. Un’abitudine da vivere ogni mattina, mano nella mano”.