Workshop per i consulenti di web marketing al Coworking Confartigianato

“Senza il giusto approccio mentale, il mindset appunto, è inutile qualsiasi strategia, tattica, strumento o modello. Dobbiamo quindi diversificarci dagli altri e mettere in luce gli aspetti di differenziazione e i nostri punti di forza.” In questo modo Alessandro Mazzù, noto consulente dei consulenti di web marketing e formatore per diverse grandi e medie aziende, riassume il contenuto del Workshop gratuito che giovedì 27 Settembre alle ore 18.00 sarà ospitato dal Coworking COWO Confartigianato in Via Tiziano 26.

L’incontro è principalmente rivolto a tutti coloro che vogliono diventare consulenti di web marketing o a chi lo è già e vuole migliorarsi. Essere infatti consapevoli delle proprie capacità e migliorarsi vuol dire anche avere un rapporto migliore con i potenziali clienti e con quelli già acquisiti, riuscendo a focalizzarci sul perché gli altri dovrebbero sceglierci come professionisti.

Durante il workshop Mazzù non parlerà di vendita ma di sviluppo del mindset, utile ai consulenti di web marketing per migliorarsi ottenendo di più dal proprio lavoro. Ma cosa impareranno in concreto i partecipanti nelle 2 ore di workshop? Comprenderanno l’importanza di differenziarsi dagli altri anche imparando a dire qualche “No” in modo consapevole ottenendo un risultato e al tempo stesso capiranno come migliorare la propria produttività dedicandosi ai clienti che possono stimolare la loro crescita professionale.