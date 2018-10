Weekend sereno e poco nuvoloso. Temperature ancora gradevoli

SITUAZIONE:

Nuovo rinforzo dell’alta pressione sulla nostra penisola che presenterà i suoi massimi, sia in quota che al suolo sull’Europa orientale. Avremo un fine settimana con temperature gradevoli e tempo soleggiato.

DETTAGLIO PREVISIONALE

VENERDI’: in genere poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso (specie mattino) con temperature minime in leggero calo ma sempre con valori sopra le medie. Massime in leggero aumento con valori intorno ai 23-24 gradi nelle zone pianeggianti. Ventilazione debole orientale.

SABATO: sereno o poco nuvoloso con formazione di qualche cumulo al pomeriggio. Temperature in leggero calo nei valori minimi, massime stazionarie.

DOMENICA: sereno o poco nuvoloso con valori termici diurni gradevoli. Ventilazione debole.

EVOLUZIONE SUCCESSIVA:

Anche nei primi giorni della prossima settimana la nostra penisola sarà in gran parte abbracciata dall’alta pressione che piazzerà la sua roccaforte fra Europa Orientale e Balcani.