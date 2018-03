Visite per il rinnovo della patente soltanto al San Donato

Dal 1 aprile, per il Distretto di Arezzo, l’attività certificativa per il conseguimento e rinnovo della patente di guida (A e B), rilascio patentino ciclomotore, patenti di caccia e porto d’armi, certificati di sana costituzione, cessione del quinto, verrà effettuata in attività di libera professione intramoenia, in quanto non più compresa nei LEA (Livelli essenziali di assistenza).

Queste prestazioni, che fino ad ora venivano effettuate presso la Casa della Salute di Via Guadagnoli ad Arezzo, a Subbiano, Monte San Savino e Badia Al Pino, adesso si svolgeranno in maniera centralizzata all’ospedale San Donato presso gli ambulatori della libera professione il sabato mattina dalle 8,30 alle 12,30.

Per le prenotazioni delle visite relative alle certificazioni, i cittadini possono contattare la segreteria della Libera professione al numero 800 575 575 da telefono fisso e al numero 199 199 575 da telefono cellulare. La prenotazione può essere effettuata anche di persona direttamente agli ambulatori della Libera professione, quarta scala, secondo piano dell’ospedale.