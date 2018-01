Via Petrarca, da lunedì 8 gennaio torna il senso unico: riapre il cantiere. Le modifiche

Via Petrarca torna di nuovo a senso unico.

Terminate le feste ecco che la strada cittadina è pronta ad ospitare nuovamente il cantiere per l’ultimazione delle opere di rifacimento del marciapiede.

Iniziati la scorsa estate, gli interventi sono finalizzati al rifacimento completo di quello che è uno degli ingressi principali al centro storico cittadino.

Dall’8 di dicembre scorso, in concomitanza con l’avvio delle festività natalizie, la strada è stata eccezionalmente riaperta al doppio senso di marcia. Ma come annunciato già un mese fa, ecco che con l’Epifania la circolazione sarebbe stata nuovamente regolamentata in modo da permettere il normale svolgimento delle opere di cantiere.

Da lunedì 8 gennaio la circolazione torna dunque a senso unico e i veicoli in uscita dal parcheggio ex Cadorna dovranno svoltare non più a destra ma a sinistra mentre quelli da via delle Rose a destra.

Sempre così come annunciato dal vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini lo scorso dicembre via Petrarca resta una strada off limits per la sosta a eccezione di stalli specifici per il carico/scarico e i disabili.

In copertina l’intervista completa al vicesindaco su via Petrarca.