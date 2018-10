Vetrina Toscana, due iniziative in provincia di Arezzo per celebrare l’Anno del cibo italiano

Due iniziative che uniscono il cibo alla scoperta del terriotorio. Sono rivolte ai turisti, ma anche agli aretini, e mettono insieme le eccellenze che la provincia di Arezzo custodisce, con l’obiettivo di valorizzare le tipicità locali attraverso la qualificazione dei ristoranti e delle botteghe alimentari e delle molte manifestazioni enogastronomiche presenti nel territorio.

Entrambe le iniziative, ovvero “Il trekking enogastronomica in Valdambra” e “Le disfida delle eccellenze e le Cene del gusto”, sono promosse nell’ambito di Vetrina Toscana, il programma di promozione intersettoriale cofinanziato dalla Regione e dal sistema camerale toscano. Camere di Commercio ed Unioncamere Toscana in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti sono gli attuatori del programma.

Le due iniziative inserite nel programma provinciale di “Vetrina Toscana” sono state presentate, questa mattina alla presenza del presidente e del segretario generale della Camera di Commercio, Andrea Sereni e Giuseppe Salvini, del presidente di Strada del Vino-Terre di Arezzo Saverio Luzzi, dell’assessore alla promozione del territorio del Comune di Bucine Nicola Benini, del vice direttore di Confesercenti Arezzo Valeria Alvisi, della responsabile Area Turismo di Confcommercio Arezzo Laura Lodone, del consigliere di Arezzo Fiere e Convegni Anastasia Mancini e del direttorte di CIA Arezzo Giorgio del Pace.

Si tratta della “Disfida delle eccellenze e le cene del gusto”, rassegna enogastronomica organizzata da Strada del Vino-Terre di Arezzo con il contributo di Arezzo Fiere e Congressi e CIA Arezzo e del “Trekking enogastronomico in Valdambra” organizzato dal Comune di Bucine.

“Vetrina Toscana” intende promuovere il turismo attraverso la valorizzazione di più elementi: la filiera corta dell’enogastronomia, la qualità delle produzioni artigianali e la specificità dello stesso territorio. Si tratta di un mix in grado, tra l’altro, di creare modelli di consumo consapevole e forme innovative di valorizzazione delle tradizioni locali.

Un progetto che, operando con piccole e medie imprese di vari settori ( commercio, produzione agricola, artigianale e manifatturiera) intende anche stabilire un legame più stretto tra le stesse imprese e l’offerta culturale e artistica del territorio.

Con le due iniziative, e con le altre presenti nel programma provinciale , viene peraltro celebrato l’ Anno nazionale del cibo italiano, ulteriore occasione per ribadire il valore identitario dell’agroalimentare italiano e evidenziare il profondo legame che unisce il territorio, la storia e le tradizioni del nostro paese.

L’iniziativa realizzata dal Comune di Bucine ed inserita nel progetto “Il Cibo è Cultura” vuole coniugare cibo, enogastronomia, prodotti del territorio, arte, cultura e paesaggio. La promozione di un territorio non può prescindere dall’evidente legame tra cibo, arte e paesaggio: il patrimonio enogastronomico fa parte del patrimonio culturale e quindi dell’identità di un territorio. L’obiettivo è quello di promuovere e valorizzare, attraverso un gesto semplice come quello del cammino, le eccellenze della Valdambra: dal paesaggio al patrimonio storico e artistico fino a quello enogastronomico. Sarà un’occasione per far scoprire il legame tra prodotto e territorio, un’opportunità per avvicinare i consumatori ai produttori locali, facendo conoscere e degustare le tipicità, creando così un rapporto più stretto e, contemporaneamente, una migliore consapevolezza dei prodotti e di chi li produce.

Due giorni, infatti, 13 e 14 ottobre 2018, fra colli e vigneti, fra strade bianche e colline, tra oliveti e muretti a secco per immergersi nei sapori e nei paesaggi della Valdambra percorrendo strade e sentieri alla scoperta di alberi secolari, abbazie, borghi e sapori autentici immersi in una natura che si tinge di autunno. Il trekking con partenza da Bucine e rientro nella stessa località, prevede due giornate di cammino in un “anello” fatto di sentieri e strade bianche, intervallato da soste “golose”e visite presso alcuni luoghi di interesse naturalistico culturale che questo angolo di Toscana racchiude.

Strada del vino Terre ha presentato invece la rassegna Disfida delle eccellenze e le cene del gusto”. Sette appuntamenti nei ristoranti che aderiscono alla rete Vetrina Toscana con menù per conoscere, apprezzare e soprattutto gustare le eccellenze del territorio aretino e non solo. Nella cornice di piccoli borghi della campagna aretina, la provincia di Arezzo dal 18 ottobre al 6 dicembre ospiterà delle disfide gastronomiche presso i ristoranti aderenti al circuito Vetrina Toscana. Le disfide saranno a suon di piatti tra chef (della provincia di Arezzo ospitanti) e chef degli agriturismi (extra provincia) di varie regioni italiane, interpretando prodotti di alta qualità del territorio ospitante e di quello ospite. L’obbiettivo è quello di valorizzare l’agricoltura ( tramite la scelta di prodotti tradizionali di alto valore ) e la ristorazione ( i prodotti saranno esaltati dalla competenza degli chef) creando un connubio importante anche con le realtà delle proposte enogastronomiche in agriturismo.

Quattro gli appuntamenti previsti per le disfide e tre le serate con le cene del gusto, che coinvolgeranno alcuni tra i più rinomati ristoranti della nostra provincia.

Nell’anno del cibo italiano, l’iniziativa vuole promuovere il cibo come strumento di conoscenza storica e culturale e rendere chef e agricoltori testimoni dell’identità toscana.

L’iniziativa è inserita nell’ambito del progetto“Vetrina Toscana a tavola” che si pone l’obiettivo di promuovere la cultura della qualità e della tradizione nella ristorazione; è una rete aperta ai ristoratori toscani che, accettando un disciplinare attento al cliente, offre una scelta di prodotti tipici del territorio elaborati attraverso le ricette toscane.