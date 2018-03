Valdichiana, a Monte San Savino si parla di turismo

Ha poco meno di novemila abitanti e una ricettività turistica di oltre mille posti letto diffusi sul territorio, tra alberghi (4), b&b e affittacamere (21), agriturismo (19), residence e case vacanze (8 in tutto), per non parlare delle “locazioni turistiche”. È il comune di Monte San Savino, che giovedì 22 marzo chiama a raccolta i suoi imprenditori turistici per un grande convegno in programma alle ore 15 a Palazzo Galletti.

L’iniziativa, a partecipazione libera e gratuita, è organizzata dalla Confcommercio e dall’Amministrazione Comunale di Monte San Savino.

Al centro della discussione ci saranno le opportunità offerte dalla nuova legge regionale sul turismo allo sviluppo dei centri storici e alla promozione dell’economia. Ospite d’onore l’assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo, che interverrà sulle prospettive di sviluppo del territorio insieme al direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni. Al sindaco di Monte San Savino Margherita Scarpellini e all’assessore alle attività produttive Nicola Meacci andrà il compito di aprire i lavori, che proseguiranno con i contributi della responsabile dell’area turismo di Confcommercio Laura Lodone e dell’istruttore direttivo del SUAP Renato Salvini. Ci sarà poi spazio per il dibattito, durante il quale gli operatori potranno chiedere chiarimenti in merito alle novità del testo unico sul turismo della Regione Toscana, in vigore dal 12 gennaio scorso.

L’evento è aperto a tutti gli operatori delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere non solo savinesi, ma dell’intera Valdichiana. Si propone infatti come momento di confronto tra le imprese per impostare meglio le strategie di sviluppo e investimento del futuro. “La Valdichiana aretina è un territorio ricco di opportunità ancora per certi versi inesplorate sul versante turistico”, sottolinea il responsabile della delegazione Confcommercio Carlo Umberto Salvicchi, “ha luoghi di grande bellezza e una collocazione geografica straordinaria, vicino all’Umbria e alla provincia di Siena, a due passi da mete turistiche gettonate come Montepulciano o Siena stessa. Eppure qui il turismo ha ancora bisogno di crescere per sviluppare numeri importanti anche nell’occupazione, oltre che nella ricchezza prodotta. Cosa manca? Forse una vera governance del territorio, tale da coordinare le azioni, oggi ancora troppo disgiunte, di enti pubblici e imprese private. Proprio di questo parleremo giovedì 22 marzo, cercando anche di capire cosa fare, concretamente, per raggiungere l’obiettivo”.

Per iscriversi al convegno basta contattare la delegazione della Confcommercio Valdichiana al numero 0575 603231 o inviare una mail all’indirizzo camucia@confcommercio.ar.it.