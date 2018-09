Come utilizzare una scopa elettrica per mantenere pulita la casa

Restare al passo con la polvere e lo sporco che si accumula su pavimenti e mobili, può essere una vera e propria impresa. Sporco, briciole e peli di animali domestici sono problemi abbastanza comuni nelle case moderne, ma puoi pulire tutta casa, facilmente, grazie all’uso di una fidata scopa elettrica. Questi piccoli elettrodomestici sono leggeri, facili da manovrare ed efficaci nel raccogliere sporco e polvere. Ecco alcuni trucchi che ti aiuteranno ad utilizzarla al meglio, per mantenere pulita la tua casa.

La maggior parte delle scope elettriche presenti in commercio, può passare senza troppi problemi dalle superfici dure dei pavimenti alla moquette o tappeti, il che consente di spazzare via la maggior parte dei problemi, dal 99% delle superfici di casa. Se possiedi diversi tappeti in casa o addirittura hai la moquette, assicurati di acquistare una scopa che possieda una spazzola per sbattere i peli del tappeto, sollevarli e permettere una migliore aspirazione. Questi modelli, dal momento che non ti devi preoccupare di cambiare la loro testa ogni volta che passi su differenti superfici, sono quelle che ti consentiranno di svolgere il lavoro più velocemente, per poter avere a tua disposizione più tempo da dedicare ad altre faccende di casa.

Un altro consiglio importante, è quello di acquistare una scopa elettrica che sia facile da utilizzare e manovrare attorno a mobili e sotto di essi. Sporco e peli di animali, si annidano sempre nei posti più difficili da raggiungere, soprattutto con un grosso aspirapolvere tradizionale, ma questo di solito non è un problema per le scope elettriche, più piccole e maneggevoli. La base con ruote e il design sottile, permette a questi piccoli elettrodomestici, di infilarsi un po’ dappertutto, senza troppi problemi. Anche i manici reclinati o reclinabili, ti permettono di abbassarti e mantenere sempre una posizione naturale, senza stancare eccessivamente il tuo corpo.

Angoli e bordi della casa, sono sempre più difficili da pulire, a meno che non si utilizzi una scopa elettrica. Questo utile consiglio, ti permetterà di risparmiare tempo prezioso, lasciando i tuoi pavimenti liberi da sporcizia, briciole e peli di animali. La maggior parte delle scope elettriche disponibili in commercio, sono dotate di setole che vengono fuori dalla loro testa, per permettere una pulizia più efficace di angoli e battiscopa. Basta scorrere la scopa lungo i bordi, per rimuovere senza troppi problemi tutto lo sporco. Ci vogliono solo pochi secondi, a seconda della dimensione della stanza, ed è più facile che piegarsi e passare per terra gli accessori di un tradizionale aspirapolvere.

Se acquisti una scopa elettrica con diversi accessori, infine, potrai pulire anche tutto il resto della tappezzeria della tua casa e non solo i pavimenti. La bocchetta stretta, generalmente, viene utilizzata per raccogliere le briciole che tuo marito fa finire tra le fessure del divano, mentre la spazzolina serve a raccogliere i peli del tuo cagnolino che lascia sulle sedie imbottite. Poiché le scope elettriche sono generalmente leggere, non devi preoccuparti di fare troppa fatica per raggiungere i luoghi più alti.