Università: proseguono le immatricolazioni a tutti i corsi non a numero programmato

Sono aperti i bandi per la seconda procedura di ammissione ai corsi di studio in Farmacia, Chimica e tecnologia farmaceutiche, Scienze biologiche, Agribusiness dell’Università di Siena. La scadenza di questi bandi è il 14 settembre. Le modalità per partecipare alle selezioni sono sul sito dell’Ateneo.

Intanto, fino al 31 ottobre, proseguono le immatricolazioni agli altri corsi di laurea (triennale e a ciclo unico non a numero programmato). Alla paginahttps://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/immatricolazioni sono disponibili tutte le informazioni su tutti i corsi e i link alle pagine che illustrano l’offerta formativa.

Si ricorda che le iscrizioni al primo anno dei corsi di laurea magistrale proseguiranno fino al 20 dicembre 2018.

Per tutte le informazioni è possibile contattare l’URP- Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, al numero verde 800221644 (solo da rete fissa) oppure al numero 0577 235555, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 (da settembre anche apertura pomeridiana). La prossima settimana l’ufficio sarà aperto il 13, 14 e 17 agosto dalle 10 alle 13. Nella sede universitaria di Arezzo, ci si può rivolgere all’Info Point, uno sportello Informazioni e orientamento attivo presso la palazzina dell’Orologio (viale Cittadini, Pionta), aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 14,30 alle 17 (chiuso dal 13 al 17 agosto).

La proposta dell’Ateneo per il prossimo anno accademico 2018/2019 comprende 31 corsi di laurea triennale, 32 magistrali, 5 corsi a ciclo unico, con una possibilità di scelta ampia per il proprio percorso universitario.

Quattro sono i corsi di studio di nuova istituzione: tre corsi di laurea magistrale insegnati interamente in lingua inglese, Genetic Counsellors, Biotechnologies of Human Reproduction, International Accounting and Management (salgono così a 18 i percorsi di studio insegnati interamente in inglese), e il corso di laurea triennale in Agribusiness, novità assoluta a livello nazionale.

Ad Arezzo, gli studenti che vogliono immatricolarsi possono scegliere tra i corsi di laurea triennale in Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa e in Scienze dell’educazione e della formazione. Due le lauree magistrali, in Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni e in Storia e filosofia: pratiche del sapere e della cittadinanza. E inoltre possibile frequentare, in teledidattica, anche i corsi di laurea in Economia e commercio e in Scienze economiche e bancarie. Per quanto riguarda i corsi di laurea a numero programmato per le professioni sanitarie, alcuni dei quali presenti anche ad Arezzo, il termine per l’iscrizione ai test di ammissione è scaduto l’8 agosto.