Università dell’età libera di Pratovecchio Stia. Da lunedì le iscrizioni

Partono le iscrizioni all’anno accademico 2018 – 2019 dell’università dell’età libera “Enzo Ficai” – sezione staccata di Pratovecchio Stia. Da lunedì 8 ottobre e fino a venerdì 12, in orario 10 – 12 e 15 – 17, gli interessati potranno iscriversi ai corsi presso la sede Uniel di Via Roma n. 6 a Pratovecchio. Sarà possibile iscriversi anche durante i corsi, alla sala del cenacolo dell’ex monastero delle Domenicane a Pratovecchio, all’inizio o alla fine delle singole lezioni. La quota di partecipazione è di 55 euro per tutto l’anno accademico, che inaugura il 16 ottobre e termina il 30 aprile. Per informazioni e per consultare il calendario delle lezioni sono a disposizione anche un numero telefonico (377-2176794) e la pagina Facebook “Università dell’età libera Pratovecchio”.

Fra le iniziative collaterali, tornano il “Cinema alle quattro” e il “Club della lettura”. Le lezioni si tengono ogni martedì dalle 16 alle 18 nella consueta sede della sala del cenacolo, mentre l’inaugurazione avrà luogo nella sede delle Officine Capodarno a Stia. La prolusione al nuovo anno sarà tenuta dalla dott.ssa Federica Depaolis.