Un’estate tra cultura e turismo. I primi mesi delle fondazioni, e Intour raccoglie consensi: gli Sbandieratori tra i soci

Non solo i grandi eventi culturali, come la mostra di Gustavo Aceves, ma anche la lirica all’Anfiteatro e poi tanti, tantissimi turisti stranieri, che rispetto agli anni passati hanno scelto di fare tappa ad Arezzo per godersi la città e i suoi eventi.

E’ sul finire dell’estate che l’amministrazione comunale stila un primo bilancio delle attività svolte dalle Fondazioni Intour e Guido d’Arezzo.

Un’estate fatta di appuntamenti importanti e significativi come ad esempio i 50 anni della Fiera Antiquaria che hanno rappresentato per il mese di giungo un vero e proprio momento di svolta visto il record di 300 espositori raggiunto.

“E’ evidente l’accelerazione che le due Fondazioni hanno dato alla programmazione culturale e turistica della città – ha dichiarato il sindaco e presidente della Fondazione Guido d’Arezzo Alessandro Ghinelli -. Entrambe stanno ufficialmente lavorando solo dall’inizio di questa estate e i risultati sono già importanti. Sono enti che permettono di agire con maggiore fluidità e sempre con la massima trasparenza nell’organizzazione e, sono certo, che d’ora in poi Arezzo si confermerà sempre di più nel panorama culturale e turistico nazionale e non solo. Il successo della stagione lirica, delle grandi mostre e l’afflusso turistico ne sono la prova”.

Sono oltre 15mila le persone che a fine agosto hanno visitato la mostra dedicata a Gustavo Aceves, un dato che giustifica la proroga dell’esposizione fino a gennaio; altrettanti i visitatori (di cui il 70 per cento stranieri) registrati in sole sei settimane da iCons percorso e immersivo dedicato agli oggetti “iconici”, che hanno segnato un’epoca.



Ma se la parte culturale è stata apprezzata da un pubblico nutrito, è il frangente turistico a segnare un punto di svolta inaspettato. I pernottamenti sono cresciuti del 38% e, nei tre mesi estivi oltre 30mila persone si sono recate all’interno dell’info point di piazza della Libertà per sapere cosa visitare e dove andare. Gli stranieri hanno rappresentato la fetta più consistente. Il 70 delle presenze sul territorio sono infatti da ricondurre a cittadini non italiani che hanno scelto la Toscana ed Arezzo per le loro vacanze.

E che l’offerta culturale e turistica piace, lo confermano i dati di affluenza del pubblico alle iniziative proposte che raccontano di piccoli significativi record.

Intanto prosegue il lavoro finalizzato alla costruzione della “destinazione Arezzo” con progetti (a lungo e medio termine) capaci di consolidare l’immagine e la presenza della città nell’immaginario collettivo.

Tra i primi obiettivi raggiunti l’aver ospitato una tappa stop delle MILLE MIGLIA, storica manifestazione internazionale che ha offerto a Arezzo grande visibilità.

Altra importantissima occasione quella offerta dal cinema indiano che ha scelto Arezzo come set per un lungometraggio che vede protagonisti alcuni tra gli attori più amati e seguiti del momento.

Ma per quello che concerne la Fondazione Intour, tra le novità più consistenti, ci sono quelle che riguardano la manifestazione di interesse arrivata da circa 10 soggetti all’ingresso in società.



“Tra questi ci sono associazioni di categoria, albergatori e gli Sbandieratori – spiega l’assessore Comanducci – si tratta di dieci realtà che hanno manifestato questa volontà e che ben presto entreranno a farvi parte. Sette invece sono i Comuni che vorrebbero aderire ad Intour. Insomma, una bella soddisfazione per quello che riguarda il lavoro svolto in queste settimane”.