Undici borse di studio Inps per tre master del Centro di Geotecnologie

Anche quest’anno Inps finanzia borse di studio per permettere a figli e orfani di dipendenti e pensionati della Pubblica amministrazione di iscriversi ad alcuni master e corsi universitari di perfezionamento. Le borse coprono completamente la quota di iscrizione ai corsi che sono stati accreditati presso l’Istituto di previdenza.

Le borse di studio messe a bando per i corsi dell’Università di Siena sono 17: sei per il master di primo livello in comunicazione d’impresa, linguaggi, strumenti, tecnologie promosso dal Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive e 11 per alcuni master di secondo livello del Centro di Geotecnologie, in Engineering geology (3), Geotecnologie ambientali (3) e in Geotecnologie per l’archeologia (5).

Tra i requisiti per la candidatura, avere un’età inferiore ai quarant’anni ed essere inoccupati o disoccupati alla data di presentazione della domanda.

Ulteriori informazioni e indicazioni sulle modalità di iscrizione ai master e per la presentazione della domanda di borsa sono pubblicate nella pagina web del Centro universitario per l’Innovazione e la qualità nelle pubbliche amministrazioni – UnisiPA www.unisi.it/node/10978.