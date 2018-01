Una befana BiancoAzzurra per la Vab di Castiglion Fiorentino.

Ieri sera, presso il Circolo al Canapo, il Presidente del Rione Cassero, Michele Falomi, ha consegnato un assegno da 1500 euro alla Vab di Castiglion Fiorentino, rappresentata dal coordinatore Alessandro Pierozzi, dal Vice Luca Burroni e dal consigliere Fabio Pasquetti.

L’iniziativa, nata dalla volontà del circolo BiancoAzzurro, è tesa a dare un aiuto concreto ad una realtà locale, come quella della VAB,

che da anni opera sul territorio locale e nazionale. La Vab castiglionese, operativa dal 1992, vanta ad oggi una 70ina di soci

attivi, ed opera tutto l’anno nella vigilanza antincendio boschivo e nella protezione civile. La realtà castiglionese è una delle 40 sezioni

che compongono la Vab Toscana, e fa parte della Colonna Mobile della Regione, che si attiva nei casi di calamità. In tutti questi anni di

attività la Vab di Castiglioni ha partecipato a numerose missioni, quali il terremoto dell’Umbria, dell’Aquila, dell’Emilia Romagna, fino agli episodi più recenti.

Il ricavato della lotteria natalizia sarà interamente utilizzato per la costruzione della nuova sede, che sarà composta da uffici, sala

riunioni e garage per i 5 mezzi in possesso. Come dichiara il coordinatore Pierozzi la nuova sede renderà la sezione più efficiente, e

di conseguenza offrirà un servizio migliore alla comunità Castiglionese.

La VAB di Castiglion Fiorentino ed il Rione Cassero intendono ringraziare sinceramente tutti gli sponsor che hanno contribuito a vario titolo alla buona riuscita dell’iniziativa.