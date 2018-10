Un censimento all’anno, Montevarchi tra i 1.100 comuni d’Italia coinvolti

Con il 1° di ottobre parte il nuovo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che da decennale diventa annuale. Un cambiamento che fornirà informazioni utili per le istituzioni, per le politiche economiche e sociali, per sapere leggere e valutare in modo tempestivo l’evoluzione del nostro Paese e saper guardare al futuro. Il nuovo Censimento permanente della popolazione interesserà ogni anno un campione di circa un milione e 400 mila famiglie, per un totale di 3,5 milioni di persone residenti in 2.852 comuni italiani. Solo in una parte dei comuni (1.143) parteciperanno ogni anno alle operazioni censuarie e Montevarchi è stato inserito proprio tra i 1.143 comuni che saranno interessati tutti gli anni. Quest’anno saranno interessate, in questa prima fase, solo un campione di famiglie di Montevarchi e sono già al lavoro sia il Servizio di Informatizzazione dell’ente che cura le pratiche relative al censimento comunale, sia i rilevatori, che l’ente ha già provveduto ad individuare. Tutti i cittadini che l’Istat ha provveduto ad individuare per l’anno 2018, saranno adeguatamente informati dall’Istituto stesso, attraverso una campagna di comunicazione che si articolerà su più fronti a partire da ottobre con l’invio di lettere e comunicazioni specifiche. Queste avranno tempo fino al 12 novembre prossimo per compilare il questionario online. Dopo tale data, se non avranno provveduto alla compilazione online, saranno contattati dai rilevatori comunali i quali, muniti di tablet, si recheranno (previo appuntamento) a casa delle persone coinvolte, per effettuare la compilazione del questionario. Una delle novità infatti è che il questionario non sarà più cartaceo, ma solo online, in modo tale da trasmettere i dati all’Istat in tempi molto più veloci e rapidi. Dunque siamo a chiedere la collaborazione delle persone e delle famiglie di Montevarchi che saranno coinvolte per realizzare un servizio così importante come il censimento, necessario per avere un quadro completo della nostra società. Il censimento dovrà concludersi entro il 31 dicembre del 2018. Per ogni ulteriore informazione il servizio di informatizzazione del Comune è a disposizione dei cittadini.