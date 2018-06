Ultimo giorno di scuola. Addio libri e barriere, Ilaria Bidini ospite al Colonna. Parte il tour de force per 2.500 maturandi

E’ suonata da una manciata di ore l’ultima campanella dell’anno scolastico 2017/2018.

Come consuetudine vuole oggi sono state molte le scuole che hanno organizzato eventi e feste per celebrare questo importante traguardo.

Immancabile poi la consueta “gavettonata” nel Prato della Fortezza Medicea di Arezzo dove, da decenni, gli studenti delle scuole cittadine si ritrovano per una mattinata di spensieratezza e divertimento.

Un cult che ogni anno segna non solo il termine dell’anno scolastico ma, anche, l’avvio del tour de force per i maturandi.

In tutta Italia sono 509.307 gli studenti chiamati a sostenere le prove scritte e orali attraverso le quali potranno conseguire il diploma superiore. Circa 2.500 invece sono i giovani aretini che saranno impegnati nelle prossime settimane con la temutissima prova che conta tre scritti e il colloquio orale.

09 In queste giornate i maturandi dovranno sostenere lo scritto di italiano, la seconda prova incentrata sulle materie di indirizzo e poi il quizzone o terza prova.

Tra gli eventi della giornata anche la festa “Senza Barriere” promossa dal liceo Vittoria Colonna di Arezzo. Durante la giornata, improntata essenzialmente al dibattito sulle barriere architettoniche e sociali, è stata protagonista Ilaria Bidini, Cavaliere della Repubblica e paladina dei diritti dei disabili.

“Non mi aspettavo questa accoglienza – spiega Ilaria Bidini, ospite d’onore durante la festa di fine anno al liceo Colonna – Ho notato che questa scuola ha un sacco di studenti in carrozzina ma presenta ancora delle barriere architettoniche notevoli. E’ una vergogna che nessuno vi abbia ancora pensato e si sia adoperato per modificare questa condizione”.