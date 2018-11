Tutto pronto ad Arezzo per il Villaggio Tirolese e la magia dell'Avvento

Dopo il successo straordinario delle prime tre edizioni, da sabato 17 novembre a lunedì 26 dicembre 2018 tornano ad Arezzo per la quarta volta i Mercatini di Natale in piazza Grande. Di fronte al loggiato vasariano si ricomporrà la magica atmosfera del Villaggio Tirolese, il più grande, l’unico e l’originale mercato tirolese in terra di Toscana, con le sue 34 casette di legno e la grande baita dove saranno serviti squisiti piatti tipici, dai canéderli a raclette di formaggio, spaetzle e polenta.

La baita avrà anche uno spazio relax dove gustarsi un’ottima birra al coperto o all’esterno, seduti in terrazza proprio come in montagna. Di giovedì ospiterà le ormai famose cene con menù fusion toscano-tirolese, mentre di venerdì le più informali apericene con dj set.

Negli stand sarà possibile trovare oggettistica e artigianato a tema natalizio: ceramiche dipinte a mano e sculture in legno, palle di Natale e angeli di vetro soffiato, statuine del presepe e carillon, morbidi tessuti, sciarpe, cappelli e molto altro ancora, tutto portato dagli operatori provenienti dai principali mercatini europei dell’Avvento come Salisburgo, Francoforte, Bolzano o Trento.

All’interno del Palazzo della Fraternita dei Laici la Casa di Babbo Natale offrirà laboratori per bambini e le magie del Natale: è qui che si potranno scattare le foto con Santa Claus e divertirsi con attrazioni e tanti giochi.

Ancora divertimento, per grandi e piccini, nel grande villaggio Lego al Prato: 400mq di esposizione, mostra e laboratori pick&build con possibilità di realizzare con i celebri mattoncini una costruzione da portare a casa.

Nel fine settimana ci saranno vari eventi collaterali. Da non dimenticare anche, le visite guidate alla scoperta del centro storico di Arezzo, grazie allo speciale itinerario “Arezzo e la magia del Natale”.

IL VILLAGGIO TIROLESE IN PIAZZA GRANDE

Ancora più grande rispetto al passato, con 34 casette di legno per la vendita dei prodotti tipici artigianali e gastronomici e la baita centrale per la degustazione di piatti tradizionali e birre. Ancora più ricco, con operatori provenienti dai più importanti mercati dell'Avvento italiani e stranieri (Salisburgo, Francoforte, Trento, Merano e Bolzano). Quest'anno ci sarà anche la grande novità di Thun, Rasp e Dolfi, che per la prima volta portano in piazza Grande le caratteristiche sculture in legno tipiche del Nord Europa.

LA CASA DI BABBO NATALE CON SANTA CLAUS GIGANTE

La casa di Babbo Natale sarà allestita in piazza Grande nel Palazzo di Fraternita, storico edificio risalente al 1300 e sede dell’antica Confraternita di Santa Maria della Misericordia. Tra laboratori creativi, giochi e animazioni per bambini, il divertimento è assicurato. Ci sarà anche la possibilità di scattarsi una fotografia con Santa Claus “in carne ed ossa”. Ma di Babbo Natale ci sarà anche una versione gigante (cinque metri di altezza!) e super illuminata grazie alla presenza di oltre 100.000 led. Ingresso a pagamento: 3 euro per bambini – 5 euro per adulti. Ricordi, memoria e oggetti d’epoca riaffiorano inoltre nella Casa grazie all’allestimento curato dai maestri Elina Casetti e Paolo Castellani, gli autori di Invest in memories, il percorso espositivo che ripercorre la storia del giocattolo nel 1900. Presenti collezioni uniche di giocattoli. In più i quadri straordinari della collezione privata di Daniela Piegai, artista e pittrice Cortonese. Orari di apertura: 17-18-24-25 novembre / 1-2-8-9-15-16-22-23-24 dicembre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 14 alle 18.30

“CHRISTMAS BRICK ART”: AL PRATO SORGE IL GRANDE VILLAGGIO LEGO

Il mega villaggio Lego sorgerà al Prato di Arezzo, un’oasi verde dove entrare nel mondo magico e incantato dei celebri mattoncini. 400mq di esposizione, mostra e laboratori pick&build con possibilità di costruire la propria Lego di Natale e portarsela a casa. E poi Lego Star Wars, Lego Ninjago, Lego vintage con velieri e battaglie del tempo. Una città completamente animata dai mattoncini Lego e una mostra di collezionisti da non perdere grazie al Club del Mattoncino. Orario di apertura: 17-18-24-25 novembre / 1-2-8-9-15-16-22-23-24 dicembre (dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30). Ingresso a pagamento: 3 euro per bambini, 5 euro per adulti.

LA BAITA CON MENÙ TOSCO-TIROLESE

Tutti i giorni la baita di piazza Grande, di oltre 100 mq e dotata di ampia terrazza, offrirà la possibilità di degustare birre e piatti tipici tirolesi, dagli spatzle, a knodel, stinchi di maiale e golosi strudel. Di giovedì ospiterà le ormai famose cene con menù fusion toscano-tirolese in collaborazione con i locali di piazza Grande. Già fissate le date: giovedì 22, 29 novembre e 6 dicembre. Per info e prenotazioni: Logge Vasari, 0575 295894 oppure Lancia d’Oro, 0575 21033.

I VENERDÌ IN BAITA

Grande novità dell’edizione 2018 sono i Venerdì in baita, l’apericena con dj set per un divertimento assicurato fino a tardi. L’iniziativa è promossa da Vasari Cafè di piazza Grande. Si parte venerdì 23 novembre con Moonlight Boom Boom, in collaborazione con il Bartender Maurizio Andriani, Brand Ambassador dell’azienda Mezcal_verde. Buffet e dj set a 15€ a persona. Si continua venerdì 30 novembre, ore 21, con Music, Food and Caipirinha. Varietà di Caipirinha (il cocktail brasiliano in versioni fruttate e secche), cocktail bar, buffet e dj set a 15€ a persona. Si chiude venerdì 14 dicembre con Polenta e Valpolicella , serata speciale con polenta e sughi in abbinamento ai vini della Valpolicella dell’azienda Farina. Musica e dj set a 25€ a persona. Ultima data venerdì 21 dicembre, alle ore 21 Spritz e Franciacorta. Varietà di spritz e Franciacorta, in collaborazione con l’azienda Paladin. Buffet e dj set a 20€ a persona. Per info e prenotazioni: Vasari Cafè, Matteo Scoscini 3495106902

LE VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DELLA MAGIA DELLE FESTE

Lo speciale “Arezzo e la magia del Natale” prevede tour guidati dei principali monumenti del centro storico insieme ad una guida abilitata. Per info e contatti: Axel Castigli 340 7981113 e Laura Bonechi 338 2419829.

I MERCATINI DI NATALE AD AREZZO.

