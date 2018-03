Tutti insieme per l’Autismo: il Comune di Cavriglia partecipa ad “Abbracciata Collettiva”

Una maratona di 30 ore, dalle 7 di sabato 24 marzo alle 13 di domenica 25 marzo che riunirà ragazzi autistici, le loro famiglie, gli operatori e tutti coloro che vorranno sostenere l’iniziativa.

Il Comune di Cavriglia si unirà, alla piscina Hidron di Campi Bisenzio, all’”Abbracciata Collettiva”, l’iniziativa promossa dalla Cooperativa Tma Group (Terapia Multisistemica In Acqua) in occasione della “Giornata mondiale sull’Autismo”.

L’evento, che vede edizioni analoghe promosse nelle principali città italiane, nasce con lo scopo di avvicinare più persone possibili alla disabilità e in particolare all’autismo e ai disturbi mentali gravi. L’Autismo è un disturbo neuro-psichiatrico che interessa la funzione cerebrale e che coinvolge oltre 450mila famiglie in Italia e 5 milioni in tutta Europa. In Toscana l’autismo, secondo le statistiche ufficiali dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) colpisce 1 ogni 66 nuovi nati, un’incidenza molto alta. Per le famiglie di ragazzi con autismo è molto spesso difficile trovare attività in cui i loro figli possano sperimentarsi e riuscire a realizzarsi.

La terapia multisistemica in acqua (TMA metodo Caputo Ippolito) offre loro questa opportunità.

In occasione dell’”Abbracciata collettiva” è stata promossa anche una raccolta fondi che sarà interamente devoluta alle famiglie per coprire i costi delle attività dei loro figli.

L’Amministrazione Comunale, con la propria adesione, ha confermato la grande attenzione nei confronti del sociale e della sanità.

A proposito di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sulla disabilità il Comune di Cavriglia aderirà, su invito dell’Associazione “Autismo Arezzo”, anche alla campagna “Light it Up Blue”, giunta quest’anno alla XI edizione ed in programma per il 2 aprile 2018. In quella notte si organizzano numerosi eventi per illuminare i monumenti di BLU, il colore dell’autismo, colore della conoscenza e della sicurezza.

A Cavriglia ad illuminarsi di blu sarà il Palazzo Comunale.