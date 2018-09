Tutti in forma con la ginnastica a Pratovecchio Stia

Il Comune di Pratovecchio Stia organizza un corso di attività motoria per adulti nel periodo ottobre 2018 – maggio 2019. Le lezioni inizieranno martedì 2 ottobre e si terranno per due volte a settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 14:50 alle ore 15:50, presso la palestra delle ex scuole elementari di Stia. Sono ammessi tutti coloro che hanno compiuto i 55 anni di età. Le domande d’iscrizione dovranno pervenire entro il 29 settembre prossimo.

Alla domanda dovranno essere allegati il certificato medico di idoneità fisica e la ricevuta del versamento di € 50 per la quota di iscrizione effettuata su c/c postale 1016936492 intestato a Comune di Pratovecchio Stia – Servizio Tesoreria

Per informazioni ed iscrizioni si può contattare il Comune di Pratovecchio Stia, ufficio servizi sociali, via Vittorio Veneto 35 tel. 0575/503850 .