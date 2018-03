L’acqua piovana che filtra dalle vetrate e inzuppa pareti e pavimenti. Le lamiere della copertura esterna che hanno iniziato a vacillare e staccarsi, tanto che negli scorsi fine settimana di maltempo ne sono volate via una quindicina. La moderna, bellissima, struttura della Vela, dove ci sono le aule del tribunale di Arezzo, perde i pezzi. E non è un modo di dire. Mentre l’annoso problema delle infiltrazioni sembra non avere nessuna soluzione, nei giorni scorsi se ne è presentato un altro forse ancor più preoccupante: dalla sommità dell’edificio infatti sono volate via 15 lamiere che costituiscono una parte della copertura.

Questa mattina è intervenuta un’impresa che ha provveduto al ripristino della copertura. Le lamiere originali, che con il vento sono state spazzate via, rischiando seriamente di colpire qualche passante, in buona parte sono state sostituite.

E’ un nuovo capitolo della straziante storia di questa struttura dall’aspetto innovativo, ma dalla scarsa funzionalità. Eppure l’edificio – di proprietà del Comune di Arezzo, ma la cui manutenzione è passata dal settembre 2016 al Ministero della Giustizia – era stato progettato cercando di rispettare i principi della bioclimatica: l’obiettivo era quello di permettere il raffrescamento e il riscaldamento passivo. Purtroppo però le enormi vetrate non riescono a trattenere l’acqua che si infiltra all’interno tanto da formare pozze sul gres nero del pavimento, che mettono a rischio la sicurezza di chi vi cammina rischiando di scivolare.