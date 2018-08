Tre progetti di Servizio Civile Universale al Comune di Montevarchi

Sono 24 i posti disponibili all’interno dei 3 progetti finanziati al Comune di Montevarchi del Servizio Civile Universale (ex servizio civile nazionale) per i quali sarà possibile presentare domanda entro e non oltre le ore 18 di venerdì 28 settembre. In sintesi i progetti finanziati al Comune di Montevarchi sono i seguenti:

progetto 1 “ben-essere” con 12 volontari di cui 8 per il Servizio Sociale e 4 per il Centro Sociale Anziani in via Piave n. 132/A a Montevarchi;

progetto 2 “relazioniamoci” con 8 volontari di cui 4 per il Centro Socioeducativo “Il Piccolo Principe” a Levane e 4 per il Centro Socioeducativo “Il Cerchio” a Montevarchi;

progetto 3 “Ginestra luogo di legami” con 4 volontari per il Centro Culturale di Ginestra Fabbrica della Conoscenza.

Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei requisiti previsti dal bando. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. La domanda di partecipazione firmata e completa degli allegati, indirizzata direttamente al Comune di Montevarchi, deve pervenire obbligatoriamente entro la data di scadenza. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.

Non possono presentare domanda i giovani che: appartengono ai corpi militari od alle forze di polizia; abbiano già prestato o stiano prestando Servizio Civile Nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista; abbiano in corso con il Comune di Montevarchi rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi. Non costituisce invece causa ostativa alla presentazione della domanda di Servizio Civile Nazionale, l’aver già svolto il Servizio Civile nell’ambito del programma europeo Garanzia Giovani e nell’ambito del progetto sperimentale europeo Ivo For All o aver interrotto il Servizio Civile Nazionale a conclusone di un procedimento sanzionatorio a carico dell’Ente, originato da segnalazione dei volontari.

I volontari impegnati, nel periodo di vigenza del bando, nei progetti del Programma Europeo Garanzia Giovani possono presentare domanda ma, qualora fossero selezionati come idonei, potranno iniziare il Servizio Civile solo a condizione che sia conclusa l’esperienza di Garanzia Giovani. Per ricevere informazioni, ritirare il bando e/o copia della domanda, è possibile rivolgersi presso l’Urban Center in viale dei Mille n. 7 a Montevarchi, dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13. (tel. 0559108246 mail: incomune@comune.montevarchi.ar.it).

Il fac-simile di domanda ed i progetti sono scaricabili dal sito del Comune di Montevarchi www.comune.montevarchi.it

Il bando è reperibile anche sul sito della Regione Toscana www.regione.toscana.it e dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile www.serviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it

Le comunicazioni inerenti il presente bando e le relative prove di selezione saranno esclusivamente pubblicate su www.comune.montevarchi.ar.it/bandi-e-concorsi