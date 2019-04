La Regina d'Inghilterra premia la Tratos: per la prima volta a un'azienda italiana il prestigioso riconoscimento per l'innovazione

Il massimo riconosciumento per l'innovazione conferito dalla Regina d'Inghileterra quest'anno se lo è aggiudicato un'azienda dal cuore aretino. E' la prima volta nella storia che il tale premio viene consegnato ad una azienda italiana: si tratta della Tratos, azienda leader del settore dei cavi ad altissima tecnologia, che ha radici a Pieve Santo Stefano, fabbriche a Liverpool e in Sicilia e uffici in tutto il mondo. Viene considerata una "multinazionale familiare" e ha un fatturato europeo di circa 150 milioni di euro.

Tratos è stata selezionata da Buckingham Palace tra decine di realtà per la produzione del cavo speciale ad altissima tecnologia denominato "jba": un acronimo di Jasmine Bragagni Albano. Tale cavo è stato progettato per il mercato dell'Oil and Gas ed è dotato di particolarissime specifiche tecniche.

"Completamente progettato in Italia - scrive l'agenzia AdnKronos - , il cavo ha una straordinaria resistenza al fango, al fuoco e a temperature estreme, e porta il nome del presidente dell'azienda, Albano Bragagni, inventore del lszh (low smoke zero halogen) extra compound."

A consegnare il premio sarà proprio Elisabetta II, nel solenne scenario Buckingham Palace. Il riconoscimento riguarda tutte le ricerche che in questi anni l'azienda dal cuore aretino - che dà lavoro a persone - ha portato avanti e per tutte le importanti innovazioni introdotte nel mercato. Come ad esempio l'ideazione e la produzione del più piccolo microcavo al mondo per la connettività in banda larga, capace di resistere alle condizioni atmosferiche e climatiche più estreme.