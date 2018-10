Toyota ad Arezzo è Toy Motor. Taglio del nastro per la nuova concessionaria

Una nuova pelle, una nuova vita, un nuovo marchio e la professionalità di chi per oltre 25 anni ha operato nel settore dell’automotive.

Sono questi gli ingredienti che hanno fatto del taglio del nastro della nuova sede Toyota un vero e proprio successo.

La concessionaria di Arezzo, in via Giovan Battista Vico, è stata inaugurata alla presenza di Pierfranco D’Attoma, titolare, Luca Marcomigni manager di Toy Motor e Paolo Moroni top manager di Toyota Italia.

Un momento di incontro con la popolazione e con le istituzioni locali che è stato vissuto come una vera e propria festa alla quale hanno preso parte tra gli altri il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, la vice presidente del consiglio regionale toscano Lucia De Robertis e l’assessore comunale Marcello Comanducci.

Così è stato accolto il nuovo presidio sul territorio che da oggi rappresenterà uno dei punti di riferimento per quello che riguarda il mercato dell’automobile.

“Siamo felici di trovare ad Arezzo un’ulteriore conferma dell’apprezzamento per il nostro brand – ha sottolineato Paolo Moroni di Toyota Italia – In questo momento le auto ibride rappresentano uno dei prodotti più apprezzati nel mercato italiano e internazionale. Toyota in questo senso ha precorso i tempi ed è stata da sempre molto sensibile ai tempi della sostenibilità e dell’ecologia. Possiamo dire pertanto che la nostra presenza è a bassissimo impatto ambientale. Sono certo che questo spazio si integrerà completamente con la città di Arezzo e farà dei nostri clienti i primi promoter del marchio Toyota”.

“Il mercato si sta evolvendo in maniera complessa e c’è bisogno di uno maggiore attenzione sia per il marchio che per il cliente – hanno sottolineato durante l’inaugurazione i manager di Toy Motor – Siamo arrivati qua a maggio e oggi siamo lieti di inaugurare quello che, siamo certi, diventerà un punto di riferimento per il territorio e per la popolazione aretina. Il nostro obiettivo è quello di fornire un servizio di qualità, altamente professionale e vicino alle esigenze dei nostri clienti in modo da proporre dei prodotti cuciti su misura sulle necessità di ognuno”.

Insieme a Montevarchi quello di Arezzo è il secondo punto vendita della provincia. Un investimento importante per il territorio che può contare sull’autorevolezza e la solidità di una realtà che conta venti anni di elevata attenzione verso il cliente e soprattutto con l’ambiziosa mission di rinnovare e rivoluzionare continuamente il mercato delle auto e di rendere l’esperienza alla guida ogni volta appassionante ed eccezionale.

