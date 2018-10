Toy Motor ad Arezzo è realtà: oggi l’apertura della nuova concessionaria

Oggi, venerdì 12 ottobre in via Giovan Battista Vico ad Arezzo taglio del nastro per Toy Motor, la nuova concessionaria Toyota per Arezzo e provincia. Un grande evento per il territorio che da oggi può contare sulla presenza di uno spazio moderno e concepito per fornire ai propri clienti un’esperienza professionale e su misura avvalendosi della cortesia, la disponibilità e la professionalità maturata in oltre 25 anni di esperienza nel settore automotive.

La sede di Arezzo, insieme alla quella di Montevarchi, è uno dei presidi più importanti nel territorio provinciale per il marchio giapponese che negli ultimi anni ha vissuto una crescita esponenziale nel mercato locale e nazionale. Soltanto nel mese di settembre Toyota in Italia ha raggiunto le 7.858 immatricolazioni aumentando la propria penetrazione del 4,7% in un contesto che ha visto un tonfo del 25,4%. Il costruttore giapponese ha così conquistato una quota complessiva del 6,3%, con un netto balzo rispetto al 4,5% dello stesso mese dello scorso anno e portando a 4,7% quello tendenziale realizzato nei primi 9 mesi del 2018. Ma non solo. Toy Motor porta ad Arezzo l’esperienza di Toyota nel campo dei motori ibridi. Da qui al 2021 molte città adotteranno delle restrizioni alla circolazione di veicoli diesel. Toyota è già avanti potendo contare nel proprio parco vetture veicoli ibridi in grado di aggirare le restrizioni e soprattutto di unire comfort di guida a bassi consumi.

All’evento di inaugurazione prenderanno parte i titolari della concessionaria Toy Motor così come alcuni manager appartenenti ai vertici nazionali di Toyota Italia.

L’evento inaugurale si svolgerà dalle 18 presso la concessionaria Toy Motor di via Giovan Battista Vico. Una vera e propria rinascita e cambio pelle per questo angolo cittadino che sorge in prossimità dell’Arezzo Fiere e Congressi e della Camera di Commercio, vero cuore pulsante della cittadella degli affari.