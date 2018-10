Sei Toscana, l’Ugl: “Sconcertati da azienda e altri sindacati”

Nota stampa dell’Ugl su Sei Toscana.

Siamo sempre più sconcertati dell’atteggiamento della società e delle altre organizzazioni sindacali – questo è quanto dichiarano i responsabili dell’Ugl Toscana Marco Turcheria e Marcello Boscagli –

Nel bel mezzo di una crisi aziendale, dove più di 300 lavoratori sono rimasti a casa senza lavoro, ci si aspettava la volontà di coinvolgere tutte le parti chiamate in causa, nel tentativo di trovare le migliori soluzioni atte a salvaguardare il lavoro ed i lavoratori.

Purtroppo così non è stato e sia l’azienda che gli altri sindacati hanno voluto proseguire il percorso da soli, non ascoltando le nostre idee e soluzioni che sono nate dopo molti confronti con i lavoratori stessi.

Tutto questo non fermerà certo la nostra azione sindacale a tutela delle tante persone coinvolte in questa brutta pagina di malagestione aziendale.

L’Ugl Toscana continuerà la propria battaglia a garanzia delle Tutele e del lavoro attivando percorsi alternativi in tutte le sedi opportune, battaglia che non riterremo conclusa fino al raggiungimento del nostro obiettivo, il reintegro dei perdenti posto.