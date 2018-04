Torna a riunirsi l’Unione dei Comuni Montani del Casentino: si parla del bilancio di previsione fino al 2020

Il consiglio dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino torna a riunirsi, su convocazione del presidente Valentina Calbi, in prima convocazione martedì 3 aprile alle 8 e in seconda convocazione mercoledì 4 aprile alle 18 nella sala consiliare dell’Ente in Via Roma a Ponte a Poppi.

L’assemblea discuterà un ordine del giorno che consta di ben 16 punti: fra questi, il bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2018-2020, il documento di programmazione per lo stesso triennio, e i documenti inerenti i lavori pubblici come l’elenco annuale per il 2018 e il piano triennale fino al 2020.

Inoltre si procederà anche alla trattazione di alcuni punti riguardanti le attività della struttura tecnica dell’Ente come il programma degli incarichi di collaborazione autonoma, la convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Ente, il regolamento e l’espletamento di funzioni di centrale unica di committenza a favore di altri Enti come il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, l’adeguamento alle nuove disposizioni previste dal codice dei contratti.