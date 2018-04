Torna nel Comune di Pratovecchio Stia l’Appennino Bike Tour. Dopo il passaggio dell’estate di un anno fa, il ciclo-viaggio che si svolge lungo tutta la penisola, su e giù per strade e valichi dell’Appennino dalla Liguria alla Sicilia, attraversando quasi 300 Comuni e 25 Parchi fra Nazionali e Regionali, ripropone la tappa Barberino – Citerna con il passaggio da Pratovecchio Stia. Quest’anno l’iniziativa ha un testimonial d’eccezione in Omar De Felice, campione italiano ultracyclist, che si fermerà per brevi incontri con gli appassionati e per firmare autografi. Venerdì 6 aprile dunque la partenza da Barberino del Mugello è fissata alle ore 11:15, mentre l’arrivo al municipio di Pratovecchio Stia è previsto entro le 14, con una sosta del Campione Omar Di Felice per circa mezz’ora, dedicata alla firma di autografi e all’ incontro con la cittadinanza. “Cicloturismo, cammini tematici e turismo naturalistico oggi più che mai sono un’occasione imperdibile per noi che abbiniamo alla sede del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, la partenza della pista ciclopedonale dell’Arno e molti itinerari di pellegrinaggi storici e attualissimi”, ha detto il Sindaco di Pratovecchio Stia Nicolò Caleri. Nelle intenzioni degli organizzatori l’Appennino Bike Tour è un ciclo-viaggio non competitivo aperto a tutti, ma per Omar De Felice ha anche un altro significato, perché il campione sarà alle prese con una nuova imprese estrema: percorrere in soli undici giorni, dal 4 al 14 aprile, gli oltre 2.600 chilometri della Ciclo-Via appenninica. Ogni giorno verranno effettuate quattro soste, una per ciascuno dei 43 Comuni Tappa, fino a completare il Giro il 14 aprile ad Alia, in provincia di Palermo. Chilometro dopo chilometro si incontreranno e verranno valorizzate le centinaia di bellezze che caratterizzano il percorso lungo la Dorsale. Cittadini, ciclisti, amministrazioni saranno invitati ad attendere e a dare il benvenuto al passaggio del Campione anche colorando i propri Paesi con i colori del Giro, azzurro e bianco. Un evento che abbinerà la passione per lo sport alle peculiarità del territorio, da Nord a Sud Italia, permettendo di scoprirne le sue eccellenze tra borghi, riserve naturali, castelli, eventi e con un’attenzione particolare alle specialità enogastronomiche in occasione del 2018 Anno del Cibo Italiano.