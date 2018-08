Torna il Mercatale sotto i Portici di via Roma

Un intero giorno dedicato ai prodotti a km zero sotto i Portici di via Roma. In occasione della Fiera Antiquaria, domani, sabato 1 settembre torna l’appuntamento con “Il Mercatale di Arezzo”, il mercato che si svolge sotto la regia di Confesercenti Arezzo.

L’ottava edizione del 2018 allungherà l’orario fino alle 19 e vedrà protagoniste numerose aziende con la loro ampia varietà di prodotti di qualità tra cui i salumi e i formaggi del Casentino, del Valdarno e della Valtiberina, il miele, i tartufi neri, i legumi, la frutta secca di qualità, la verdura, la frutta fresca, il vino e l’olio. Spazio anche in questa edizione alle produzioni artigianali del legno.