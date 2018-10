Torna il Mercatale sotto i Portici di via Roma

Il Mercatale si prepara alla nona edizione. Sabato 6 ottobre dalle 9 alle 19 in concomitanza con il primo giorno di Fiera Antiquaria tornano, sotto i portici di via Roma, le bancarelle dei prodotti tipici e dell’artigianato sotto la regia di Confesercenti. In occasione della nona edizione le bancarelle rimarranno aperte per tutto il giorno dalle 9 alle 19 con numerose aziende che esporranno una variegata offerta di prodotti di qualità: salumi e formaggi del Casentino, del Valdarno e della Valtiberina, legumi e frutta secca di qualità, verdura e frutta fresca, vino ed olio. “Con l’arrivo dell’autunno tornano sui banchi della manifestazione – sottolinea Lucio Gori di Confesercenti – le tipiche produzioni di questa stagione come miele, castagne, uva. È nostra intenzione rilanciare e promuovere la rete del Mercatale di Arezzo che in questi anni ha saputo caratterizzarsi per eccellenza e qualità. Un patrimonio di prodotti e professionalità da valorizzare”.