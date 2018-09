Torna il Leone d’oro per la Pace, anche due aretini premiati

Ci sono anche due aretini, Andrea Barbieri e Alex Revelli, tra i premiati nell’ambito della rassegna Leone d’Oro per la Pace ideato dalla fondazione Foedus: domani, venerdì 14 settembre, nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, torna l’appuntamento con il Comitato dell’Ordine del Leone d’Oro.

Al timone ancora una volta Sileno Candelaresi, presidente del Gran Premio e supervisore della rassegna.

L’edizione di quest’anno del Leone d’Oro per la Pace – ha detto Candelaresi – vanta ospiti eccezionali. Figure che hanno mostrato all’Italia e al mondo come sia possibile instaurare un’etica delle relazioni internazionali basata sul rispetto tra i popoli. Per me, in rappresentanza di tutto il Comitato del Leone d’Oro, è un onore e un privilegio poterli insignire dei nostri riconoscimenti.