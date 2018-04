Torna il Big Event degli studenti americani dell’università dell’Oklahoma: ridipingono l’istituto Margaritone

“Come ogni anno, ci stiamo apprestando a realizzare il grande evento di volontariato locale cercando di dare il buon esempio alla cittadinanza: The Big Event in Arezzo 2018″. L’annuncio della sede aretina dell’università dell’Oklahoma.

Come ogni anno procediamo ad una campagna di raccolta fondi (o donazioni e volontariato) per mettere mano ad un progetto per la comunità aretina: daremo un nuovo senso agli spazi della scuola Margaritone, attraverso una sinergia di aiuti che vedrà la partecipazione di circa 300 volontari.

A tale proposito abbiamo, nel corso del tempo, dato modo alla città di conoscere cosa siamo capaci di fare se uniamo le forze. Questo è il 7° anno di questa attività, che ha visto gruppi di nostri studenti, di cittadini, studenti aretini, volontari, bambini, genitori e professori, ridipingere il sottopassaggio della stazione, quello del Parco Pertini, creare murales col tema dell’interculturalità presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Donato, ripulire e creare un percorso salute al Parco Leone Leoni e non ultimo il progetto che abbiamo intenzione di terminare quest’anno: la ripittura e sistemazione dell’Istituto Comprensivo Margaritone (Medie ed Elementari).

Già lo scorso anno il piano inferiore delle scuole medie ha visto oltre 150 partecipanti (tra nostri studenti e aretini) ridare vita e lustro ai corridoi, alle classi, ridipingendo, decorando e ricostruendo quelle parti della scuola che erano logore, consunte o sporche.

Ci ritroveremo presso il plesso scolastico sabato 7 aprile alle 9,30 per dividerci in gruppi di lavoro portare a termine i lavori entro la giornata stessa.

Terminato l’evento, ospiteremo un barbecue presso la nostra sede in via San Domenico, 78 per un ringraziamento finale a tutti i partecipanti.