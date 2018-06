Torna il Consiglio Comunale, l’ordine del giorno del dibattito all’interno dell’assise cittadina

Torna il Consiglio Comunale convocato per lunedì 18 giugno alle 9 con in apertura le interrogazioni. All’ordine del giorno il bilancio di previsione 2018/2020 dell’Istituzione Biblioteca Città di Arezzo e la delega dell’attività di recupero coattivo delle entrate comunali al servizio di riscossione nazionale (assessore Alberto Merelli), la relazione della commissione controllo e garanzia e nove atti di indirizzo: del consigliere comunale Massimo Ricci sul vuoto a rendere, sulla richiesta di avviare una procedura per una nuova gestione dei rifiuti in cui prevalga la governance pubblica dei consiglieri comunali Jacopo Apa e Giovanna Carlettini, ancora Massimo Ricci sulla costituzione di un nucleo di polizia turistica, sull’istituzione del custode volontario, sulla carenza dei presupposti di necessità e urgenza per le vaccinazioni obbligatorie, sul divieto di fumo nelle aree ludiche, sulla chiusura di Podere Rota del consigliere comunale Jacopo Apa, sul progetto “Il controllo del vicinato” da istituire nelle frazioni del consigliere comunale Donato Caporali, sull’individuazione della sede della polizia municipale dei consiglieri comunali Francesco Romizi, Alessandro Caneschi e Paolo Lepri.