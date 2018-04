Ticket sanitario, scadute le certificazioni sulla fascia di reddito. Chi non le aggiorna pagherà il massimo

Sono scadute lo scorso 31 marzo le certificazioni di fascia di reddito per il pagamento del ticket sanitario. Le tre fasce, ERA (reddito complessivo lordo da 0 a 36.151,98 euro), ERB (da 36.151,99 a 70.000), ERC (da 70.001 a 100.000) autocertificate nell’anno precedente, possono essere verificate ed eventualmente modificate nel caso in cui la situazione economica sia cambiata.

Chi aveva fatto l’autocertificazione – fanno sapere dalla Asl Toscana Sud Est – deve accertarsi che i propri dati economici siano corretti, verificandoli all’Ufficio anagrafe assistiti del proprio Distretto Asl o ai totem PuntoSi a partire da domani martedì 3 aprile. Nel caso in cui la fascia attualmente inserita non sia corretta o non sia presente, è possibile rinnovarla contestualmente presso lo stesso ufficio Asl, ai totem con la tessera sanitaria attivata o tramite l’App Smart SST, disponibile per tutti i sistemi operativi. Il rinnovo della fascia economica può essere fatto in ogni momento dell’anno. E’ consigliabile comunque fare una verifica prima di ogni prescrizione medica, per evitare che vengano riportati dati non corrispondenti alla situazione di reddito attuale. Infatti se sulla richiesta del medico non viene inserito nessuno codice, il cittadino dovrà pagare il ticket corrispondente all’importo massimo, come se fosse nella quarta fascia di reddito (per la fascia economica superiore a 100.000 euro non è previsto nessun codice sulla prescrizione). Per chi usufruisce di esenzioni per reddito ed età, il rinnovo avverrà in automatico senza bisogno di nessuna nuova autocertificazione Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della Regione Toscana http://www.regione.toscana.it/-/ticket-sanitari.