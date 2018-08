Test università. Il calendario delle prove e la sede, tutte le info

Inizia la stagione dei test di ammissione ai corsi a numero programmato dell’Università di Siena. Circa 2000 nelle prossime settimane parteciperanno alle prove nel complesso didattico del Policlinico Le Scotte a Siena.

La prima prova sarà quella per il corso di laurea in Medicina e chirurgia, il 4 settembre a partire dalle ore 8. Seguirà il test per il corso di laurea in Biotecnologie, il 7 settembre, per i corsi di laurea per le Professioni sanitarie il 12 settembre, per il corso in Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese il 13 settembre. Infine, il 26 ottobre si svolgerà l’ultima selezione, dedicata ai corsi di laurea magistrali per le Professioni sanitarie. Per permettere di raggiungere con facilità la sede dei test, è sconsigliato arrivare presso l’ospedale con la propria auto. Il traffico verrà dirottato verso il parcheggio della stazione ferroviaria in piazzale Rosselli, dove saranno disponibili i servizi di autobus urbani con le linee n. 3, 10, 17, 77.

Altre informazioni dettagliate sulle prove, gli orari e la mobilità per raggiungere la sede sono disponibili nel sito web dell’Università di Siena: https://www.unisi.it/unisilife/notizie/corsi-numero-programmato-come-raggiungere-la-sede-delle-prove-1

Nella foto: la selezione per il corso in Medicina e chirurgia che si è svolta l’anno scorso