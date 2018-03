Il terzo Wedding Showcase si presenta in Regione Toscana

Si è tenuta lunedì 12 marzo alle 11:30 presso la Sala Presidenza della Giunta della Regione Toscana, in piazza Duomo 10, la conferenza stampa di presentazione del Terzo Wedding Showcase, progetto di promozione territoriale e turistica portato avanti dall’associazione di foto-video operatori Tuscany Photographers.

L’idea su cui si basa l’evento è quella di individuare una fetta del nostro territorio toscano, coinvolgere attività ricettive dalla ristorazione, all’alloggio, alle destinazioni turistiche e culturali, assieme agli operatori dell’intrattenimento ed invitare i maggiori wedding planners che già operano in Toscana, ma anche nel resto di Italia. Lo scopo è quello di offrire ai wedding planners un pacchetto strutturato per organizzare il giorno più bello da proporre ai tanti sposi che scelgono l’antica Etruria per convolare a nozze. La proposta di Tuscany Photographers si rivolge soprattutto a sposi stranieri per formule luxury.

Con questa finalità sarà in programma per il 20 e il 21 marzo il Terzo Wedding Showcase che si svolgerà tra le dolci colline e gli incantevoli centri storici localizzati tra Civitella in Val di Chiana, Lucignano e Monte San Savino. Questi borghi ospiteranno i wedding planners dalla colazione fino alla cena, mostrando loro gli scorci e le location mozzafiato, assieme agli esercizi commerciali, portavoce delle eccellenze del nostro territorio aderenti all’iniziativa. Tutti gli imprenditori partecipanti, in questa come nelle precedenti edizioni della manifestazione, mettono a disposizione le proprie strutture e i propri prodotti, a titolo gratuito, proprio perché credono nella finalità di promozione che Tuscany Photographers si prefigge.

Infine il terzo Wedding Showcase aggiunge, alla spettacolarità delle soluzioni proposte agli specialisti del weedding, un elemento in linea con il rispetto della terra Toscana. La parola d’ordine di questo terzo appuntamento sarà infatti “sostenibilità”. Perché anche un matrimonio di lusso può riuscire al meglio in simbiosi con la sostenibilità ambientale e sociale. Grazie alla collaborazione con Birindelli il trasporto degli ospiti avverrà infatti attraverso una vettura elettrica, la Bmw I3, ma anche attraverso un pulmino a basso consumo di nuova generazione dell’azienda Moretti, entrambe alimentate dalle colonnine elettriche di Estra Energie. La prima colazione sarà offerta dai ragazzi di La Conserveria, una Onlus che prevede l’impegno di alcuni ragazzi “speciali” per produrre eccellenze alimentari. Spazio anche alla cultura del riuso con la partecipazione di I share my bag, piattaforma di noleggio degli accessori di moda e per le cerimonie, che invita ad abbandonare gli sprechi per fare largo al riutilizzo.

Alla conferenza stampa hanno partecipato, oltre ai membri di Tuscany Photographers, l’assessore al turismo della Regione Toscana Stefano Ciuoffo e i rappresentati delle amministrazioni comunali di Civitella in Val di Chiana, Lucignano e Monte San Savino, che hanno dato la piena disponibilità per lo svolgimento dell’iniziativa.

“Offriremo l’autenticità del nostro piccolo borgo, assieme alle location più tipiche come le stanze del nostro museo che ospitano l’albero dell’amore, come cornice per la cerimonia” – afferma Roberta Casini – sindaco di Lucignano. “Anche per noi sarà un momento importantissimo per la promozione del territorio e per i matrimoni, su cui già stiamo puntando – sottolinea Ginetta Menchetti – primo cittadino di Civitella in Val di Chiana – lo scorcio più tipico che offriremo sarà quello della nostra torre”. “La Valdichiana inferiore trova in Monte San Savino l’esempio di un tipico borgo rinascimentale che saprà fare bellissima mostra di sé per tutti coloro che cercano turismo di qualità connesso ai matrimoni” – conclude Marzio Pagliai vicensindaco di Monte San Savino