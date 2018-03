Terrazza di Fraternita, nel cuore del restauro: ecco i lavori

Il lavori vanno avanti. La terrazza di Palazzo di Fraternita, in piazza Grande, sta pian piano tornando all’antico splendore. Il progetto di restauro intrapreso dal Magistrato, insieme al Comune, vedrà la conclusione durante l’estate, quando lastre di travertino andranno a ricoprire la pavimentazione e regaleranno un gioco di colori e contrasti che renderanno ancora più suggestivo il cuore della città. Il bianco del travertino infatti andrà a riprendere quello della fontana e quello del lastricato delle logge Vasari, in contrasto con il grigio della pietra e il rosso dei mattoni della piazza.

Un intervento importante progettato dagli architetti Talozzi, Ferrranti e Persichini) che svolgerà in più fasi, per permettere lo svolgimento a giugno e a settembre della Giostra del Saracino.

“Anche la balaustra verrà ripulita – spiega il primo rettore Pierluigi Rossi – e l’impatto visivo per i visitatori che arriveranno in piazza sarà davvero importante. L’aspetto tornerà ad essere quello che era nel 1780, quando la terrazza fu costruita”.

Da quel lontano 1780 fino agli anni Trenta del Novecento la terrazza rimase tale e quale. Poi ci furono nuovi lavori. E al dopoguerra risalgono ulteriori interventi. Gli aretini di oggi, dunque, non hanno mai visto la terrazza così come era stata progettata.

“I lavori – spiega Pierluigi Rossi – interesseranno anche i locali sottostanti, due stanze con il soffitto a volta”. Una di queste è quella dove attualmente viene conservato il Buratto della Giostra del Saracino.

E proprio per rispettare i tempi della Giostra i lavori saranno svolti in più step. Il travertino sarà posato solo dopo che le tribune, usate per accogliere il pubblico nell’edizione di giugno, saranno smontate. A luglio dunque si potrà ammirare. E nei mesi successivi è previsto il recupero della scalinata che porta dalla terrazza alla piazza.

