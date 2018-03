Terranuova, riduzione della tariffa Tari per il 2018

Diminuzione delle tariffe della Tari sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche nel comune di Terranuova.

Per l’anno 2018 la tassa sui rifiuti pagata dai contribuenti ha avuto una riduzione tra l’1.3% e l’1.5% a seconda dei componenti del nucleo familiare. Per le utenze non domestiche la riduzione della tariffa si attesta sul 3.3% rispetto all’anno precedente. “La diminuzione della tariffa – spiega l’assessore al bilancio, Gabriele Morandini – dipende dal risparmio ottenuto dal Piano economico della Tari. La riduzione è più marcata nelle utenze non domestiche perché nell’anno 2017 sono state avviate nuove attività produttive e questo ha aumentato la platea dei contribuenti sui quali distribuire la tariffa”. “Proprio l’aumento delle utenze non domestiche rappresenta tra l’altro un segnale positivo che sottolinea una crescita del tessuto economico produttivo del nostro territorio”.