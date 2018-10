Terranuova, l’istituto Giovanni XXIII ha aderito all’iniziativa “Puliamo il mondo”

Ha raggiunto anche Terranuova Bracciolini, la campagna di volontariato ambientale “Puliamo il Mondo”, conosciuta a livello internazionale come Clean Up the World, nata per liberare dai rifiuti e dall’incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo. Giovedì 11 ottobre due classi dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII hanno aderito all’iniziativa promossa da Legambiente e sono state coinvolte nella pulizia del parco fluviale. Prima dell’uscita operativa, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di incontrare una referente Legambiente che ha spiegato loro le buone pratiche per tenere pulito l’ambiente in cui viviamo.

“Iniziative di questo tipo contribuiscono alla definizione del senso civico – spiega Lorenzo Puopolo, insegnate e assessore alla scuola – Questa campagna di tipo volontario ha offerto molti spunti di riflessione legati alla cura dell’ambiente in genere e in particolare di quello che viviamo quotidianamente. I ragazzi entusiasti sono stati stimolati e invitati ad avere rispetto dell’ambiente circostante adottando comportamenti corretti e divenendo un modello per la comunità. L’idea è quella di proseguire su questa linea coinvolgendo i cittadini in iniziative finalizzate a rendere migliore l’ambiente in cui viviamo”.

Nel corso degli anni con Puliamo il Mondo, oltre alla gestione sostenibile dei rifiuti, sono stati affrontati tanti temi. Le innumerevoli iniziative lungo la penisola sono stati presidi di civiltà da cui opporsi ai pregiudizi e alle barriere di qualsiasi tipo, da cui denunciare l’illegalità ai danni dell’ambiente e delle persone, parlare di pace, di virtù civica, di immigrazione, di bene comune.