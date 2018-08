Tempo di bilanci per il Calcit della Valdichiana: “Pronti a promuovere una borsa di studio”

Tempo di bilancio per il Calcit Valdichiana.

“In questi giorni la direzione Asl Sud-Est – fanno sapere dall’associazione – ci ha comunicato il numero di malati terminali assistiti dal Calcit nei cinque comuni della Valdichiana nei primi sei mesi; sono state 46 persone a chiedere l’attivazione del Servizio Scudo in linea con i 96 totali eseguiti del 2017.

Questi dati sono uno sprono a metterci maggiore impegno per la lotta al tumore. Proprio sulla ricerca anche il Calcit Valdichiana si sta adoperando e vuole promuovere una borsa di studio che analizzi la tossicità di alcuni medicinali usati nell’ospedale Santa Margherita della Valdichiana. Siamo alla fase iniziale e individuato il costo, circa 1.200 euro e la durata, un anno.

La Asl Sud Est con il direttore generale Enrico Desideri ci ha incoraggiato e alcuni medici ospedalieri della Fratta hanno dato la loro disponibilità a lavorarci, anche alcune aziende del territorio interpellate si sono impegnate a sostenerci economicamente e questo ci ha dato lo stimolo a continuare nel progetto. E’ già iniziato l’iter burocratico per il bando e quando questo sarà completato il Calcit Valdichiana presenterà alla popolazione alle aziende sostenitrici e alla Stampa l’intero il progetto.

Questo per addivenire a quell’impegno di trasparenze che il nuovo consiglio di amministrazione si è dato e tale proposito si indicano alcune cifre che il Calcit a ricevuto dal territorio in questo primo semestre 2018.

Mercatino dei ragazzi 20 maggio Cortona 6.200 euro, musica per la Vita (3 Tappe) 4.500 euro, 5×1000 riferita al 2015 -2016 (entrata in agosto 2018) 15.174,11 euro, offerte alla memoria al 31 luglio 875 euro.

Confrontando i primi sei mesi del 2018 con il 2017 vediamo una costante stabilità su alcune entrate storiche e un buon risultato su quelle attività nuove che fortunatamente vanno a coprire una negatività preoccupante che può mettere a rischio alcuni servizi erogati. E’ la voce offerte alla memoria in netta diminuzione, si è passati da una entrati di circa € 1000 al mese a poco più di € 800,00 in sei mesi.

Le cause? In primis la crisi economica che ha investito tutti, anche il prolificarsi di tante associazioni locali legate a particolari fatti e indirizzando i denari in tanti piccoli rivoli non aiuta ad investire su iniziative e tecnologie importanti, ci sono poi le Associazioni ONLUS Nazionali che attraverso Tv Giornali con campagne mirate (a cui talvolta si prestano facilmente le istituzioni locali) indirizzano fiumi di denari verso le proprie casse. Non ultima anche la nostra incapacità nello non spiegare il ruolo del Calcit Valdichiana nel territorio.

Da alcuni riscontri effettuati abbiamo scoperto che molte persone della Valdichiana Aretina inconsapevolmente hanno versato le proprie offerte al Calcit di Arezzo pensando che ci fosse una cassa comune a tale proposito si ricorda che Calcit Valdichiana, così come gli altri quattro della provincia Aretina hanno ognuno una cassa propria e un’autonomia di gestione.

Noi tutti i soldi raccolti vengono rinvestiti nel territorio dei cinque comuni,e collaboriamo gli altri per alcune iniziative comuni come è stato l’acquisto del Mammografo Mobile dove ognuno ha versato una parte pattuita.

Pertanto si ricorda chi vuole fare donazioni utilizzi i nostri c/c. presenti sul sito calcitvaldichiana.

Dopo il resoconto di Agosto l’impegno è rivolto all’’ultimo scorcio 2018, si parte subito con la quarta tappa di Musica per la Vita ed è la volta di Cortona, due giornate 15 e 16 Settembre al Centro Sportivo di Tavarnelle, la prima serata Cena e Gara per Cantanti e Duetti, la seconda Apericena ed esibizione Band. Chiuderà con la quinta e ultima tappa Lucignano il 29 Settembre .

La finalissima è programmata per il 10 novembre al Teatro Signorelli di Cortona una serata dove si decreterà i vincitori delle tre categorie di Musica per al vita ma vedremo anche sfilare anche tutti i partecipanti, cantanti,presentatori, ospiti, che hanno possibile la Kermesse Canora, per il nuovo consiglio di amministrazione del Calcit Valdichiana sarà anche occasione di un esame finale iniziato con la presidenza Castellani”.