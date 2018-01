Da circa un mese le linee telefoniche hanno smesso quasi completamente di funzionare.

Sono pochissimi gli apparecchi che ancora riescono ad inviare e ricevere chiamate. I più restano muti. Inutilizzabili.

L’ultimo segno di vita il 12 dicembre scorso. Poi, da allora, più niente.

Da quasi 20 giorni tre quarti dei residenti di Casamona, Pratovalle e Faeto (frazioni del comune di Loro Ciuffenna) si trovano a dover fare i conti con una situazione di forte disagio. Le linee telefoniche fisse non funzionano e, malgrado i numerosi solleciti, nessuno ha saputo ripristinare le comunicazioni né spiegare il perché del guasto.

Un disservizio fastidioso che sta creando non poche difficoltà ai residenti del posto.

Circa 30-35 utenze infatti si trovano costrette a fare i conti con questa situazione da settimane.

“Il problema – spiega Furio, un residente di Faeto – è che qua non prendono bene neppure i telefoni cellulari. Per effettuare e ricevere chiamate bisogna spostarsi e percorrere anche diversa strada. Per quanto riguarda invece le linee fisse, quelle di casa, la situazione sta diventando davvero molto difficile. Dal 12 dicembre scorso più della metà delle famiglie che vivono in queste comunità si ritrova con il ricevitore muto. Le ragioni? Sconosciute. Essendo tutti utenti Telecom, abbiamo più volte contattato il numero apposito per segnalare il guasto. Dopo numerosi tentativi, dopo attese al telefono e dopo aver fronteggiato messaggi registrati siamo riusciti a dare contezza di quanto stesse succedendo nelle nostre abitazioni. E’ dal quel giorno che, quando riusciamo a trovare il segnale, riceviamo sms dove ci viene detto che il guasto riguardante le linee telefoniche fisse verrà risolto entro 48 ore. Sono in tutto sei le segnalazioni che abbiamo effettuato ma, ad oggi, la situazione non è ancora mutata”.