Tecniche innovative del massaggio viso, corso di Cna per venti estetiste

Grazie alla collaborazione avviata con l’azienda Revivre, CNA Estetica Arezzo ha organizzato una serie di appuntamenti formativi utili a conoscere le ultime novità dell’estetica in tema di trattamenti e prodotti e a favorire la crescita e l’aggiornamento professionale delle imprese del settore.

“Il programma di incontri – commenta Roberta Pagni, portavoce CNA Estetica – si arricchisce di un corso di due giorni (domenica 7 e lunedì 8 ottobre) riservato alle aziende associate e interamente dedicato alle tecniche innovative del massaggio viso, illustrate dal dottor Roberto Pregnolato. Abbiamo registrato il pieno di iscrizioni per questo appuntamento con un grande esperto in massoterapia, massaggio sportivo, idroterapia, bendaggio funzionale, linfodrenaggio. L’auditorium di CNA per due giorni si trasformerà in salone di estetica con attrezzature del mestiere e prodotti di ultima generazione: venti estetiste potranno conoscere e testare direttamente tecniche e prodotti viso in esclusiva con Revivre. Un’opportunità professionale in un settore in continua evoluzione in cui competenza degli operatori e qualità dei prodotti garantiscono al cliente un servizio qualificato in linea con le ultime tendenze nel campo della cura della persona. Una formula vincente che la categoria periodicamente offre alle proprie aziende grazie ad un circuito di eccellenza che ci consente di puntare al massimo della qualità nel campo dell’aggiornamento professionale”.