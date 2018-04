Tassa di soggiorno, verso la scadenza del primo quadrimestre

Mercoledì 11 aprile alle 10, presso la Casa delle Culture, si terrà un incontro, organizzato dal Comune, dedicato ai gestori delle strutture ricettive e agli esercenti di attività di locazione turistica in merito alle modalità di utilizzo del portale Unicom, in vista della scadenza del primo quadrimestre di applicazione della tassa di soggiorno e dei conseguenti adempimenti obbligatori previsti dal relativo regolamento comunale. Saranno quindi descritte le modalità per la generazione del file riassuntivo delle presenze che dovrà essere poi inviato nel periodo 1-15 maggio mediante posta elettronica all’ufficio tributi, nonché le procedure per effettuare il riversamento delle somme incassate. Per rispondere a domande e chiarimenti di tipo tecnico informatico sarà presente il responsabile software del portale Unicom, Vittorio Caputo, mentre quesiti di tipo più strettamente tributario potranno essere rivolti a Daniele Mario Rossi, direttore dell’ufficio tributi del Comune.