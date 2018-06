Fa tappa ad Arezzo la Torino – Pechino. L’equipaggio ricevuto dal sindaco Ghinelli in piazza della Libertà

Ha fatto tappa anche in città il raid per auto ecologiche Torino – Pechino. La carovana, composta da tre veicoli, percorrerà oggi la tratta Sansepolcro – Torino, e si è fermata ad Arezzo. L’equipaggio, con in testa Guido Guerrini, è stato accolto dal sindaco Alessandro Ghinelli in piazza della Libertà il quale ha augurato ai piloti di vivere una nuova appassionante esperienza.

Il viaggio attraverserà l’intero continente euro-asiatico fino a raggiungere l’oceano Pacifico. Oltre 30mila chilometri per dimostrare l’affidabilità dei veicoli alimentati a diesel – metano, sia ad uso commerciale che privato. Ottanta giorni di viaggio che saranno seguiti e documentati sulle pagine social della Torino – Pechino 2018.